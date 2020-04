Apple iPhone SE (2020) startet in Deutschland

Apple schickt ab heute ein neues iPhone SE ins Rennen. Während wir beim letzten Mal eine Neuauflage vom iPhone 5s bekamen, so ist es dieses Mal eine Neuauflage vom iPhone 8. Das iPhone 8 und 8 Plus wurden eingestellt, ein mögliches iPhone SE Plus wird es aber wohl erst in über einem Jahr geben.

In den meisten Shops ist das neue iPhone SE aktuell ausverkauft, beziehungsweise erst in ein paar Tagen lieferbar. Apple liefert laut eigenen Angaben im Online Shop ab dem 5. Mai wieder aus. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann gilt das für alle Farben und Speichergrößen (Änderungen jederzeit möglich).

iPhone SE: Werbespot für Deutschland

Passend zum Marktstart des neuen iPhone SE hat man noch einen Werbeclip auf YouTube veröffentlicht, den wir vielleicht auch im TV sehen werden. Es ist ein sehr kurzes Unboxing und Apple wirbt in erster Linie mit einem „Feature“, dem Preis.

Das iPhone SE startet bei 479 Euro, wobei ich ehrlich gesagt jedem die 50 Euro Aufpreis für zeitgemäße 128 GB empfehlen würde. Für 649 Euro bekommt man übrigens noch 256 GB, aber da würde ich dann eher auf den Speicher verzichten und mir direkt für etwas mehr ein iPhone 11 kaufen. Ich bin gespannt, wie gut das neue iPhone SE ankommt und ob es die Verkaufszahlen pushen wird.

Video: Apple iPhone SE Plus (2021)

