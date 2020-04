Apple iPhone SE 2020 könnte diese Woche kommen

Die Gerüchte rund um ein iPhone SE 2020 haben sich in den letzten Monaten verdichtet und es steht mittlerweile im Raum, dass wir ein iPhone 8 mit (in etwa) der Hardware vom iPhone 11 sehen werden. Der SE-Nachfolger wird also etwas größer und das kleinste Apple iPhone kommt dann mit 4,7 Zoll.

Es gibt mehrere Gerüchte, die mittlerweile auf einen Release in dieser Woche hindeuten, was bedeutet, dass das neue iPhone entweder morgen, am Mittwoch oder am Donnerstag vorgestellt wird. Heute ist Feiertag und ein Freitag ist eher ungewöhnlich. Ich tippe auf Dienstag oder Mittwoch und Release am Freitag.

Beim Namen wäre ich übrigens weiterhin skeptisch, obwohl wir diesen im Online Shop von Apple gesehen und von 9TO5Mac gehört haben. Wobei das iPhone SE ein beliebtes iPhone war, der Name würde definitiv gut ankommen (vielleicht aber auch falsche Erwartungen wecken, da dieses iPhone größer sein wird).

