Nach Apple: Jony Ive arbeitet mit Airbnb

Ende 2019 wurde bekannt, was davor schon sehr lange im Raum stand: Jony Ive hat Apple verlassen. Doch der ehemalige Chefdesigner von Apple entschied sich gegen den Ruhestand und für eine Karriere als selbstständiger Designer.

Airbnb engagiert LoveFrom

Er gründete LoveFrom und es wurde bekannt, dass Apple direkt der erste Partner sein wird. Wir wissen allerdings nicht, wie viel Einfluss er auf die aktuellen Modelle wie das iPhone 12 oder den HomePod mini hatte – Apple hat ihn nicht erwähnt.

-->

Dafür hat Airbnb heute ganz stolz bekannt gegeben, dass man LoveFrom und somit auch Jony Ive engagiert hat und mehrere Jahre mit ihm arbeiten möchte. Man möchte die „nächste Generation an Produkten und Diensten“ entwerfen.

Airbnb glaubt, dass Jony Ive einer der besten Designer sei und hofft, dass diese Partnerschaft auch das interne Designteam von Airbnb positiv beeinflussen wird.

Die Ankündigung klingt ein bisschen so, als ob Airbnb auch Pläne für ganz neue Projekte hat. Mal schauen, was Airbnb so für die kommenden Monate und Jahre geplant hat, denn die Corona-Krise hat auch dieser Branche schwer zugesetzt.

Apple iPhone 12 & iPhone 12 Pro: Mein erster Eindruck Apple schickt am Freitag zwei neue iPhones ins Rennen. Ich konnte mir die beiden Modelle bereits anschauen und will euch einen ersten Eindruck liefern. Das iPhone-Lineup von Apple wird 2020 größer, denn statt drei neuen Modellen, gibt es im Winter…20. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->