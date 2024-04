Apple kauft wohl ein FIFA-Turnier für 2025 ein

Kurz vor dem Start der EM wurde jetzt bekannt, dass Apple noch tiefer in die Welt des Sports bei Apple TV+ eintauchen möchte und an den Rechten für ein Turnier der FIFA interessiert sei, welches 2025 in den Vereinigten Staaten stattfinden wird.

Die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 steht im Juni und Juli an und es wäre gut möglich, dass man die Spiele exklusiv beim Streamingdienst von Apple schauen kann. Der Deal zwischen Apple und der FIFA könnte im April zustande kommen.

Apple kostet das vermutlich eine Milliarde Dollar, die FIFA ging ursprünglich mal von bis zu 4 Milliarden für dieses Turnier aus. Es ist aber unklar, ob Apple die Rechte für die Übertragung mit lokalen Partnern teilt oder ob man die Spiele exklusiv zeigt.

