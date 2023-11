Apple könnte mit iOS 17.3 oder iOS 17.4 das iPhone erstmals „öffnen“

Ende letzter Woche gab es die Meldung, dass Apple mit iOS 17.2 die Vorgaben der EU einführen und aus iOS eine offene Plattform machen wird. Heißt: Apps wird man auch außerhalb des App Stores installieren können. Doch es wurde recht schnell klar, dass das eine Fehlinterpretation ist. Lange dauert es allerdings nicht mehr.

Apple öffnet 2024 erstmals iOS

In seinem Newsletter für Bloomberg behauptet Mark Gurman, dass dieser Schritt für das erste Halbjahr 2024 geplant ist und somit entweder mit iOS 17.3 oder iOS 17.4 eingeführt wird. Vielleicht auch noch später, aber ab iOS X.5 ändert Apple in der Regel nicht mehr so viel, da die Teams eher an der neuen iOS-Version arbeiten.

Ich bin weiterhin gespannt, wie Apple diese Änderung einführen wird. Also welche Regeln es gibt und vor allem, wie man es vermarktet. Apple wird das kaum an die große Glocke hängen, da der App Store für viel Umsatz sorgt und dieser Schritt die Gefahr mitbringt, dass der Umsatz einbricht. Daher gilt das auch nur in Europa.

In anderen Ländern der Welt wird Apple angeblich bei einem geschlossenen iOS bleiben und es wird auch da spannend, ob man das leicht umgehen kann, in dem man zum Beispiel die Region ändert. Falls ich das richtig verstanden habe, könnte Apple wohl auch noch iOS 18 abwarten, aber Ende 2024 muss es dann passieren.

Apple iOS 18 wird ein „bahnbrechendes“ Update Die letzten iOS-Updates waren doch eher klein und sowohl Apple als auch Google arbeiten seit Jahren eher am Feinschliff der mobilen Betriebssysteme. Die Widgets von iOS 14 könnte man noch […]13. November 2023 JETZT LESEN →

-->