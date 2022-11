Apple liefert mit iOS 16.2 eine wichtige Änderung für das neue iPhone

Apple hat am gestrigen Abend die dritte Beta von iOS 16.2 für Entwickler online gestellt und wir gehen davon aus, dass das große Update dann im Dezember (in der ersten Hälfte des Monats) kommt. Und das ist für mich ein wichtiges Update.

iPhone 14 Pro: Ein besseres Always-On-Display

Beim iPhone 14 Pro habe ich ein paar Kritikpunkte, aber vor allem bei einer großen Neuerung in diesem Jahr war ich positiv und negativ überrascht: Beim Always-On-Display. Ich mag es mehr als erwartet, aber die aktuelle Umsetzung ist nicht gut.

Am Ende dunkelt Apple einfach nur den Lockscreen ab. So stechen Dinge wie die Uhrzeit und Widgets hervor, was sie sollen, aber auch das Wallpaper. Mit iOS 16.2 wird man das Wallpaper und die Benachrichtigungen endlich deaktivieren können:

Die Benachrichtigungen werde ich anlassen, aber ich werde mir dann wieder ein anderes Wallpaper suchen, denn mit dem iPhone 14 Pro habe ich mir einfach nur ein schwarzes Bild für den Hintergrund gesucht, damit das AOD besser aussieht.

Always-On-Display: Apple lernt noch dazu

Es ist das erste Always-On-Display in einem iPhone und Apple lernt noch dazu. Für den nächsten Schritt würde ich mir noch eine neue Optik für Benachrichtigungen wünschen, denn diese gestapelte Ansicht ganz unten ist nicht wirklich praktisch.

Bei vielen Android-Modellen gibt es kleine Icons für die Apps, manchmal mit einer Nummer für die Anzahl der Benachrichtigungen. Beim iPhone sieht man immer nur die aktuelle Benachrichtigung und so ein bisschen die darunter, mehr aber nicht.

Es wirkt so, als ob Apple das Always-On-Display in letzter Sekunden in iOS gepackt hat und das erst jetzt wirklich optimiert. Da es ab sofort zum Standard gehört, wird sich da vermutlich noch einiges mit kommenden iOS-Updates bei Apple ändern.

Video: Apple iPhone 14 Pro im Test

