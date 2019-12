Apple Mac Pro: iFixit ist begeistert

Apple verkauft seit ein paar Tagen den neuen Mac Pro und das Pro Display und mittlerweile tauchen auch die ersten Eindrücke von diesem Gerät auf. Nachdem gefühlt jeder den Witz von der maximalen Konfiguration (kostet über 60.000 Euro) gebracht hat, kommen nun die ersten Aussagen aus dem Alltag.

Ich fand dabei vor allem den Teardown von iFixit diese Woche recht interessant, denn die bezeichnen den Mac Pro als „Fixmas miracle“. Es gibt 9 von 10 Punkten für das Produkt, was man bei den verklebten Bauteilen von PCs in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr oft findet. Der Mac Pro ist also wirklich modular.

Bei iFixit wird der Mac Pro als das am besten zu reparierende Produkt von Apple bezeichnet, welches das Unternehmen in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. Apple darf andere Produkte nun gerne ebenfalls in diese Richtung optimieren, denn sowas ist langfristig gesehen auch nachhaltiger.

Falls euch der Teardown von iFixit interessiert, dann schaut hier vorbei.

