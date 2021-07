Das neue Apple MacBook Pro kommt nicht vor September

Sehr viele Menschen warten derzeit auf das neue MacBook Pro, denn Apple wird dem Laptop in diesem Jahr ein sehr großes Upgrade spendieren. Mini-LEDs, neues Design, ein M1X-Chip, mehr Ports wie ein SD-Anschluss und vieles mehr.

Kurz: Aus dem Pro-Gerät wird endlich wieder ein Pro-Gerät. Doch wann kommt das neue MacBook Pro? Diese Frage bekommt der sehr zuverlässige Mark Gurman wohl sehr häufig und nun hat er eine neue Prognose dafür abgegeben.

MacBook Pro im Herbst, nicht im Sommer

Apple wird die neue MacBook-Generation zwischen September und November vorstellen, so Mark Gurman. Vor ein paar Monaten sprach er noch von Sommer, nun ist es Herbst, vermutlich hat sich die Sache also doch etwas verzögert.

Gurman nennt keinen Grund dafür, aber andere Gerüchte der letzten Wochen gaben an, dass Apple nicht genug Mini-LED-Panels bekommt. Die Pandemie macht es weiterhin schwierig und man sucht wohl einen weiteren Zulieferer.

Viele hatten also auf eine frühe Ankündigung im Sommer gehofft, doch mittlerweile deutet sich an, dass wir neue Macs wie so oft im Oktober sehen werden. Dann gibt es sicher auch den großen iMac mit M-Chip und den neuen Mac mini.

