Apple Magic Mouse und Keyboard: Space Grau wird abverkauft

Apple hat mit dem Abverkauf der Magic Mouse und des Magic Keyboard in Space Grau begonnen. Der iMac Pro wurde bereits eingestellt und nun folgt das Zubehör, was separat erhältlich war. Im Apple Online Store findet man bei beiden Produkten den Hinweis, dass sie nur noch so lange verkauft werden, wie der Vorrat reicht.

Solltet ihr also mit dem Gedanken spielen, euch diese Farbe zulegen zu wollen, dann findet ihr hier den Bestpreis der Apple Magic Mouse in Space Grau und hier den Bestpreis des Magic Keyboard in Space Grau. Die Tastatur gibt es übrigens im Gegensatz zur weißen Version nur als großes Modell mit dem Nummernblock.

Apple präsentierte mit dem neuen iMac 2021 auch eine neue Maus und Tastatur, verkauft diese bisher aber nicht einzeln. Ich vermute mal, dass das aber im Herbst oder Winter passiert und hoffe, dass mit einem großen iMac 2021 dann auch eine dunkle Version (dann auch eben beim Zubehör) bei Apple folgen wird.

PS: Das Magic Trackpad in Spacegrau wird auch eingestellt, das könnt ihr hier zum Bestpreis finden. Da wäre ich mir noch nicht sicher, ob es wieder reinkommt.

