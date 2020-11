Apple MagSafe: Moment-Lineup und Kritik am Leder Wallet

MagSafe ist die Zukunft für Apple und das iPhone, das vermute nicht nur ich und andere Medien, auch die Zubehörhersteller lieben neue Standards. Warum? Weil man damit gutes Geld verdienen kann. Moment hat diese Chance schon erkannt.

Passend zum Launch der neuen iPhones hat Moment daher direkt ein komplettes Lineup an Zubehör für MagSafe präsentiert. Dazu gehören ein Tripod, diverse Halterungen und Hüllen, eine Überblick könnt ihr auf dem Beitragbild sehen.

Moment glaubt daran, dass MagSafe die Zukunft ist und plant noch mehr. Man ist damit sicher nicht alleine, 2021 dürfte es sehr viel Zubehör geben. Wer sich die Produkte von Moment anschauen möchte, der kann das auf deren Webseite tun.

MagSafe: Leder Wallet von Apple nicht gut

Apple selbst wird ebenfalls einiges an Zubehör anbieten und einige Produkte, wie ein offizielles Ledercase, wird es noch in diesem Monat geben. Was es direkt zum Start gab: Das Leder Wallet. Doch da häuft sich mittlerweile die Kritik der Nutzer.

Schon erste Videos haben gezeigt, dass das Leder Wallet zwar gut hält und laut Apple schützt es auch die Karten, aber es ist quasi nicht für Hosentaschen bei einer Jeans geeignet. Es scheint, als ob es nicht dafür getestet wurde.

Doch wo soll man es sonst nutzen? In der Handtasche? Da gibt es genug Platz für Karten. Einfach nur so in der Hand? Okay, aber benötigt es dafür eine 63,35 Euro teure Lösung. Die Idee und die Optik finde ich gut, sehr gut sogar, da ich genau sowas gebrauchen könnte, aber die Umsetzung scheint nicht gelungen zu sein.

Ich konnte mir bisher noch keinen eigenen Eindruck vom Leder Wallet machen, aber das folgende Video von MacRumors zeigt, dass man sich das mit dem Kauf genau überlegen sollte. Vor allem, wenn man engere Jeanstaschen besitzt.

Bonus: Es gibt nun auch das erste Video vom Ledercase mit MagSafe.

