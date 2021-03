Apple Karten: Neue Bilderfassungen in Deutschland gestartet – auch zu Fuß

Apple ist wieder in Deutschland unterwegs, um neue Bilderfassungen für seinen Kartendienst durchzuführen. Diesmal auch zu Fuß.

Apple führt mit Fahrzeugen auf der ganzen Welt Vermessungsfahrten durch, um Daten zu sammeln, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion „Look Around“ zu unterstützen. Andere Datenerfassungen zu Fuß benutzen iPads, iPhones oder andere Geräte, um Daten zu Zwecken der Kartenverbesserung zu sammeln.

Mithilfe dieser Datenerfassungen zu Fuß möchte man Apple Maps in Bereichen verbessern und aktualisieren, in denen Fahrzeuge nicht eingesetzt werden können, wobei man verspricht, denselben Datenschutz wie für die Apple-Maps-Fahrzeuge anzuwenden.

Von März bis August wird Apple nach eigenen Angaben in folgenden Regionen bzw. an folgenden Orten in Deutschland neue Daten sammeln:

Baden-Württemberg

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Landeshauptstadt Stuttgart, Landkreis Esslingen, Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stadt Karlsruhe, Stadt Mannheim

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen im März, 2021 – April, 2021

Main-Tauber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis

Bayern

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Stadt Augsburg, Stadt Fürth, Stadt Nürnberg

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen im März, 2021 – April, 2021

Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Miltenberg, Stadt Aschaffenburg

Bremen

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Stadtgemeinde Bremen

Hessen

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Hochtaunuskreis, Landeshauptstadt Wiesbaden, Landkreis Offenbach, Main-Taunus-Kreis, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Offenbach am Main

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen im März, 2021 – April, 2021

Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Landkreis Kassel, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder-Kreis

Niedersachsen

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Region Hannover

Nordrhein-Westfalen

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Kreis Unna, Rhein-Erft-Kreis, Stadt Dortmund, Stadt Köln, Stadt Leverkusen, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Städteregion Aachen

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen im März, 2021 – April, 2021

Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Höxter, Kreis Unna, Stadt Hamm

Rheinland-Pfalz

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Landeshauptstadt Mainz, Stadt Frankenthal (Pfalz), Stadt Ludwigshafen am Rhein

Sachsen

Wo wir zu Fuß Bilder erfassen im März, 2021 – August, 2021

Landeshauptstadt Dresden, Landkreis Leipzig

Zum Thema Datenschutz heißt es u.a.:

Wir verpflichten uns, Deine Privatsphäre bei der Durchführung dieser Datenerhebungen zu schützen. Zum Beispiel werden wir Gesichter und Nummernschilder auf Bildern unkenntlich machen, die in „Look Around“ veröffentlicht werden. Wenn Du Kommentare oder Fragen zu diesem Vorgang oder zu Deinen Datenschutzrechten hast oder die Verpixelung eines Gesichtes, eines Nummernschilds oder Deines eigenen Hauses beantragen möchtest, wende Dich bitte an uns.

