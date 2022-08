Preiserhöhung: Disney+ wird deutlich teurer

Sieht so aus, als ob die Idee mit Werbung während Serien und Filmen nicht nur für die TV-Anbieter viele Jahre ein gutes Konzept war, so langsam kommt das auch zu den Streamingdiensten. Disney hat heute neue Details bezüglich Disney+ verraten.

Disney+ ab 2023 mit Werbung bei uns

In den USA geht es noch 2022 los, bei uns steht dieser Schritt bekanntlich erst ab 2023 an. Doch es lohnt sich, die Details für den US-Markt anzuschauen, denn sie dürften auch auf uns zutreffen. In Zukunft wird es zwei Abos bei Disney+ geben:

Disney+ Basic für 7,99 Dollar/Monat

Disney+ Premium für 10,99 Dollar/Monat

Der Preisanstieg steht am 8. Dezember an und das ist auch der Tag, an dem man die Basic-Option einführen wird. Die Basic-Option bekommen wir zwar erst 2023, aber mal schauen, ob wir vielleicht schon beim Preisanstieg zum Start dabei sind.

Bei uns kostet Disney+ übrigens 8,99 Euro im Monat, ich gehe also in Zukunft von 8,99 Euro für Disney+ Basic mit Werbung aus und rechne sogar mit 11,99 Euro für Disney+ Premium ohne Werbung. Doch wie sieht das mit der Werbung genau aus?

So viel Werbung plant Disney

Zum Start plant Disney etwa 4 Minuten Werbung pro Stunde ein. Es soll Spots mit 15 oder 30 Sekunden geben. Langfristig will Disney mehr Werbung einbauen, es soll langsam losgehen. Außerdem gibt es keine Werbung bei den Kids-Accounts.

Disney+ Premium wird man übrigens auch als Jahresabo kaufen können, was dann ein bisschen günstiger ist, Disney+ Basic aber nicht. Das Jahresabo für Premium kostet dann 109,99 Dollar, bei uns würde ich daher mal mit 119,99 Euro rechnen.

Disney+ wächst weiterhin schnell

Disney konnte 14,4 Millionen neue Nutzer im letzten Quartal gewinnen und kommt bereits auf 152,1 Millionen Abonnenten. Der Dienst wächst also weiterhin extrem schnell. Kombiniert man alle Disney-Dienste, ist man bereits vor Netflix angelangt.

Dieses Wachstum hat man sich am Anfang aber auch „erkauft“, denn Disney+ ist mal bei 6,99 Euro im Monat gestartet. Letztes Jahr folgte dann eine sehr saftige Preiserhöhung und kommendes Jahr steht so ein Schritt erneut bei Disney an.

Disney hat letzten Sommer betont, dass Disney+ immer teurer wird, immerhin hat man den Dienst zum wichtigsten Produkt erklärt. Das ist aber schon eine wirklich heftige Preiserhöhung in kurzer Zeit, da werden sicher auch einige abspringen.

Disney+ ist gut, wir nutzen den Dienst auch sehr gerne und häufig, aber wenn man sich anschaut, wie viele Inhalte da im Monat dazukommen, dann ist das doch noch recht überschaubar. Da erwarte ich dann in Zukunft mehr neue Inhalte pro Monat.

