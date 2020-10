Apple hat heute Apple Music TV offiziell angekündigt, sich aber nicht für eine Pressemitteilung, sondern eine exklusive Meldung bei Variety entschieden.

Das Angebot wird es zum Start nur in den USA geben und ist schnell erklärt: Ihr bekommt 24/7 Musikvideos geboten. Apple will auch Premieren von Musikvideos zeigen, Events sind auch geplant und Gäste werden ebenfalls zu Wort kommen.

Apple wird Apple Music TV über die Musik-App und TV-App anbieten, scheint die Musikvideos aber nicht an ein Abo bei Apple Music oder Apple TV+ geknüpft zu haben. Vermutlich will man die Nutzer so nur häufig genug in die App locken, damit sie sich daran gewöhnen und das Abo dann doch irgendwann abschließen.

Wir wissen noch nicht, ob, wie und wann Apple Music TV nach Deutschland kommt, aber falls wir etwas Offizielles von Apple hören, werden wir uns melden.

