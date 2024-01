Apple: Neue Spiele für Arcade und mehr Optionen bei Fitness+

Apple startet mit zwei kleinen Ankündigungen rund um die eigenen Dienste in das neue Jahr, bevor der Fokus in den kommenden Tagen vermutlich sehr stark auf der Apple Vision Pro liegen wird. So gibt es unter anderem neue Spiele für Arcade.

Apple Arcade mit neuen Spielen

Ab sofort gibt es Tamagotchi Adventure Kingdom, Cornsweeper und Blackjack und ab dem 1. Februar gibt es BEAST: Bio Exo Arena Suit Team und Words in Progress bei Apple Arcade. Crayola Create and Play+ und Hello Kitty Island Adventure sind auch bald geplant und laut Apple gibt es auch viele Updates für die älteren Spiele.

Mehr Details zu den neuen Spielen bei Apple Arcade gibt es bei Apple. Das Abo kostet 6,99 Euro im Monat, ist monatlich kündbar und auch in Apple One enthalten.

Apple Fitness+ mit mehr Optionen

Bei Apple Fitness+ gibt es ab Montag eine neue Meditationsart, ein Training mit der Golferin Rose Zhang und eine Spotlight-Serie anlässlich der Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show. Und auch bei „Zeit fürs Gehen“ gibt es bald neue Inhalte.

Das Abo kostet 9,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro pro Jahr und ist ebenfalls in Apple One enthalten. Mehr Details zu den Neuerungen gibt es direkt bei Apple.

Apple und Peloton: Kommt 2024 die Übernahme? Peloton ist eines der bekanntesten Beispiele für einen massiven Aufschwung in der Pandemie und einen rasanten Absturz danach. Seit dem kämpft sich die Marke so ganz langsam zurück und hat […]4. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->