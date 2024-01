Apple und Peloton: Kommt 2024 die Übernahme?

Peloton ist eines der bekanntesten Beispiele für einen massiven Aufschwung in der Pandemie und einen rasanten Absturz danach. Seit dem kämpft sich die Marke so ganz langsam zurück und hat letztes Jahr auch eine neue Strategie verkündet.

Apple soll Peloton noch 2024 übernehmen

Der Fokus liegt mehr auf der App und den Abos, weniger auf der Hardware, die am Ende sowieso nicht so lukrativ ist. Lockt diese Veränderung einen Käufer an? Wird es Apple sein? Eine Investmentfirma hat sich festgelegt: 2024 passiert es wirklich.

Apple war immer mal wieder als potenzieller Kandidat im Gespräch, das geht schon seit Jahren so. Das alte Peloton hätte aber in meinen Augen gar nicht so gut zum Angebot von Apple (Fitness+) gepasst, das neue Peloton würde da eher passen.

Vor vielen Jahren schnappte sich Apple auch Beats und das nicht, weil man so gute Kopfhörer baut, sondern weil man einen Musikdienst mit Nutzern hatte, den Apple wollte und den wir heute als Apple Music kennen. Die Nutzer von Peloton wären für Apple sicher auch spannend, der Dienst kommt auf ca. 3 Millionen Nutzer (2023).

Man könnte die Strategie von Beats wiederholen und die App und Fitness+ vereinen und so nebenbei immer mal wieder Peloton-Hardware auf den Markt bringen, so wie man es weiterhin mit Beats-Kopfhörern tut. Passend würde das also durchaus.

Warum Apple kein Interesse an Peloton hat

Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es Apple lieber selbst mit Fitness+ versuchen wird. Bei Beats hatte man damals immerhin gar keine Basis und sich in diesen Markt eingekauft, was Dr. Dre freute, der erste Rapper, der damit zum Milliardär wurde.

Hätte Apple kein Fitness+, dann würde ich diese Wette sogar eingehen, das wäre eine Möglichkeit, um sich in diesen Markt einzukaufen. Doch da Apple hier schon durchaus gut aufgestellt ist, wette ich dagegen. Geld ist zwar nicht das Problem (Peloton würde über 2 Milliarden Dollar kosten), aber das Match passt nicht mehr.

Viele Nutzer von Apple und Peloton überschneiden sich vermutlich eh, die Bikes und anderen Produkte sind wohl nicht so lukrativ und Trainer hat Apple selbst viele, sowas könnte man auch leicht ausbauen. Hinzu kommt, dass Apple die bekanntere Marke ist, Apple hat also, wie bei Beats, eher kein Interesse am Peloton-Branding.

Ich kann den Gedanken durchaus verstehen, abwegig ist das auch nicht, aber so lange es keine Gerüchte und nur Vermutungen gibt, wette ich gegen diesen Deal.

