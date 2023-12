Apple Pay feiert fünften Geburtstag in Deutschland

Kleines Jubiläum für Freunde des mobilen Bezahlens: Heute vor genau fünf Jahren ist Apple Pay in Deutschland offiziell an den Start gegangen.

Apple Pay ist seit dem 11. Dezember 2018 in Deutschland verfügbar. Wir haben damals natürlich über den Start berichtet und anschließend über die Jahre hinweg immer wieder erwähnt, wenn neue Banken beziehungsweise Zahlungsdienstleister sich dem Service angeschlossen haben.

Viele Erhebungen wurden seit dieser Zeit gemacht und alle deuten darauf hin, dass auch der Start von Apple Pay das mobile Bezahlen in Deutschland vorangetrieben hat. Für mich persönlich ergibt Apple Pay oder auch Google Pay vor allem mit einer Smartwatch Sinn. Der Komfort beim „Bezahlen per Handgelenk“ ist meines Erachtens bis heute ungeschlagen.

Wie viele Nutzer in Deutschland Apple Pay nutzen und wie viele Transaktionen damit genau durchgeführt werden, dazu äußert sich Apple selbst nicht. Banken zeigen sich in der Regel mit der Unterstützung für Apple Pay zufrieden. Laut einer GfK-Studie haben in den letzten zwölf Monaten 26 Prozent der Deutschen mindestens einmal mobile Zahlungsmethoden wie Smartphone oder Smartwatch genutzt.

Die Daten der verwendeten Zahlkarte werden wie bei Apple Pay üblich weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird eine verschlüsselte Alias-Kartennummer im Sicherheitsbereich des Smartphones hinterlegt. In Geschäften funktioniert Apple Pay mit dem iPhone SE (1. Gen), iPhone 6 und höher sowie mit der Apple Watch.

