Apple plant „aggressives“ Upgrade für das eigene Ökosystem

Das Ökosystem ist eine große Stärke von Apple und mit dem kommenden Vision Pro VR-Headset möchte das Unternehmen dieses sehr „aggressiv“ ausbauen. Laut Ming-Chi Kuo sind viele Hardware-Upgrades geplant, die am Ende dafür sorgen sollen, dass ein „konkurrenzfähiges Ökosystem“ rund um diese neue Brille entsteht.

Apple iPhone 15 mit neuem UWB-Chip

Ein Beispiel nennt die Quelle auch direkt, denn Apple plant wohl einen neuen UWB-Chip für das iPhone 15 (Pro), der den Schritt vom 16 Nm um 7 Nm-Verfahren geht. Dieser Schritt soll mehr Leistung ermöglichen und spart gleichzeitig Akkulaufzeit.

Kommendes Jahr steht dann auch der Schritt zu Wi-Fi 7 an, aber erst mit dem iPhone 16 (Pro), so Kuo. Das wirft die Frage auf, ob Apple Vision Pro schon Wi-Fi 7 unterstützt, denn die aktuellen M2-Produkte sind maximal mit Wi-Fi 6E unterwegs.

Wir wissen noch nicht, was Apple mit Ultrabreitband (UWB) geplant hat, aber es ist auch nur ein Beispiel, welches die Quelle für „viele“ Hardware-Upgrades nennt. Das VR-Headset ist übrigens unabhängig vom iPhone und anderen Apple-Produkten, man kann es auch so einrichten und nutzen. Apple will die Stärken aber dennoch nutzen.

