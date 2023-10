Apple plant OLED-Display für iPad Air und iPad mini

Das Apple iPad Pro wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schritt zu OLED ab 2024 gehen und endlich ein angemessenes Display für diese Preisklasse erhalten. Doch Apple denkt angeblich auch über OLED bei anderen iPads nach, wenn auch später.

Ab 2026 könnte Apple auch OLED-Displays im iPad Air und iPad mini verbauen, was mich jetzt auch nicht wundern würde. Jedenfalls beim iPad Air, welches oft ein abgeschwächtes iPad Pro ist und ähnliche Schritt geht – nur ein paar Jahre später.

Das iPad mini bekommt von Apple mittlerweile auch wieder mehr Aufmerksamkeit spendiert, hier wundert mich der Schritt zu OLED schon eher. Wobei LCD langsam auch ausstirbt und die Panels immer weniger produziert werden. Ab 2026 kann ein OLED-Display, es muss ja nicht das beste Panel sein, sogar etwas günstiger sein.

Apple iPad weiterhin mit LCD

Die Quelle sagt nicht, ob das normale Basis-iPad auch OLED bekommt, falls der Schritt kommt, dann aber nach den anderen iPads. Was die Quelle aber sagt: Das iPad der 9. Generation mit 10,2 Zoll wird bald endgültig eingestellt, dann gibt es nur noch das „neue“ Design mit 10,9 Zoll. Wäre aber so langsam auch an der Zeit.

