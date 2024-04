Smart #2 ist als kompaktes Elektroauto „kritisch“ für die Zukunft

Mit der Ankündigung des Smart #5 baut die Marke das Portfolio an Elektroautos weiter aus, wird dabei aber immer größer. Doch ein kompaktes Modell soll kommen und im Gespräch mit Autocar hat Gorden Wagener betont, dass es „kritisch“ für die Zukunft der Marke sei. Smart möchte sein Image doch nicht ganz aufgeben.

Derzeit wird dieses Modell als „Projekt Two“ entwickelt und dürfte dann am Ende als Smart #2 bekannt sein. Bei Geely und Mercedes, die sich Smart mittlerweile teilen, sucht man noch die passende Plattform für so ein kompaktes Elektroauto.

Smart denkt über ganz neue Modelle nach

Doch Smart hat wohl nicht nur die aktuellen Hashtag-Modelle und den elektrischen Fortwo für die Zukunft geplant, laut Gorden Wagener denkt man schon weiter. Was kommt danach? Ein Sportwagen? Eine Limousine? Wir „werden es dann sehen“.

Klingt so, als würde man zwar auch ein kompaktes Elektroauto mit Anlehnung an das alte Image von Smart planen, doch grundsätzlich wird das in Zukunft eine neue Marke für alle gängigen Modelle. Ich bin mal gespannt, wo Smart in 5 oder vielleicht auch 10 Jahren stehen wird und wie das Portfolio an Elektroautos dann aussieht.

