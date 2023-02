Rätselraten um das erste Foldable von Apple

Apple soll 2024 oder 2025 ebenfalls in den Foldable-Markt einsteigen, aber was ist geplant? Ein faltbares iPhone nicht, da sind sich bisher alle guten Quellen einig. Es ist aber ein Produkt von Apple geplant, darauf deutet derzeit ebenfalls einiges hin.

Apple: Ein großes und faltbares Display

Vor ein paar Tagen warf Ming-Chi Kuo ein faltbares iPad für 2024 in den Raum, was bei Mark Gurman für Verwirrung sorgte, denn seine Quellen haben nichts davon gehört. Das twitterte er dann auch und bekam direkt eine Antwort von Ross Young.

Dieser behauptet, dass ein faltbares MacBook gegen 2025 kommen könnte, was 20,5 Zoll besitzt. Young gilt als eine der besten Quellen für Displays, das ist also die Basis, mit der ich arbeiten würde. Doch welches Produkt kommt denn jetzt genau?

Die Displaygröße könnte für ein großes und faltbares iPad, aber auch MacBook sprechen. So ein Produkt würde in beide Kategorien passen, daher haben wir auch beides gehört. Und es kommt nicht vor 2025, da würde ich Gurman vertrauen.

Apple: Zukunft der Foldables noch offen

Foldables werden beliebter und Apple muss damit experimentieren, um zur Not in diese Kategorie einsteigen zu können, wenn sie so richtig durchstartet. Was laut Samsung letztes Jahr passiert ist, aber ich wäre da etwas weniger optimistisch.

Ja, die Foldables sind mittlerweile sehr gut und immer beliebter, aber ich würde nicht von Massenmarkt sprechen. Doch der Moment dürfte kommen, denn vor allem der Flip-Formfaktor ist beliebt. Und Apple beobachtet den Markt ja auch.

Eine finale Entscheidung wird mit Sicherheit erst 2024 getroffen und bei Apple wissen wir, dass man solche Projekte sehr gerne einstellt oder komplett ändert, wenn man nicht zufrieden ist. Gut möglich, dass wir 2025 ein Foldable sehen, aber ich würde mich aktuell noch nicht darauf festlegen, was das für ein Produkt ist.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

Apple iPhone 16 Pro: Schlechte Nachricht für die Zoom-Kamera Apple wird in diesem Jahr ziemlich sicher für einen besseren Zoom im iPhone 15 sorgen, allerdings nur beim iPhone 15 Pro Max, was auch iPhone 15 Ultra heißen könnte. Man setzt dabei auf die sogenannte Periskop-Technologie beim Zoom. Eine Technologie,…1. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->