Apple: RCS-Nachrichten auf dem iPhone werden Grün sein

Apple überraschte gestern mit der Ankündigung, dass man RCS in die Nachrichten-App integrieren wird. Das passiert zwar erst „später im nächsten Jahr“ (also sicher erst mit iOS 18), aber es kommt und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.

RCS steht für Rich Communication Services und hat schon viele Jahre auf dem Buckel, genau genommen sprechen wir sogar schon über mehr als ein Jahrzehnt. Der Standard sollte damals der „Nachfolger der SMS“ werden, doch er scheiterte.

Grüne und blaue Nachrichten bei Apple

Die Netzbetreiber wollten eine Alternative für WhatsApp und Co., doch diese kam nicht gut an. In den letzten Jahren bemühte sich Google um ein Comeback und es sieht so aus, als ob das gelungen ist. Einige haben sich gestern die Frage gestellt, ob man eine RCS-Nachricht beim iPhone in Zukunft erkennen wird? Leider nein.

Die Nachrichten von iMessage bleiben Blau und RCS-Nachrichten werden mit den SMS-Nachrichten gemischt und sind Grün, das hat Apple nachträglich bestätigt.

Mehr Details haben wir noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass Apple auf der WWDC 2024 im Sommer darüber sprechen wird. Natürlich hängt man das nicht an die große Glocke, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass man das den Nutzern verschweigt. Ich rechne hier mit einer Ankündigung wie beim Schritt zu USB C.

Das Ende von Lightning, RCS als offener Nachrichten-Standard, Alternativen für den App Store, die EU hat wirklich viel Druck in den letzten Monaten ausgeübt.

