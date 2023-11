Apple kündigt RCS-Support für das iPhone an

Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber Apple hat soeben bestätigt, dass man kommendes Jahr den Support für RCS in das iPhone implementieren wird. RCS steht für Rich Communication Services.

Das bedeutet, dass die Nachrichten-App in Zukunft neben SMS und iMessage auch mit anderen Messengern kommunzieren kann, die eben RCS unterstützen. Am Ende also auch mit jeden anderen Android-Nutzer.

RCS ersetzt übrigens iMessage nicht, das ist eher die Alternative für die SMS und MMS. Bisher ist noch unklar, wie und wann das genau passiert. Und warum Apple das plötzlich macht. Gab es doch Druck von der EU? Oder geht Apple diesen Weg freiwillig? Viele Details dazu haben wir noch nicht.

Im Laufe des nächsten Jahres werden wir die Unterstützung für RCS Universal Profile, den derzeit von der GSM Association veröffentlichten Standard, hinzufügen. Wir glauben, dass RCS Universal Profile im Vergleich zu SMS oder MMS eine bessere Interoperabilität bieten wird. Dies wird neben iMessage funktionieren, das weiterhin das beste und sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Nutzer sein wird.

