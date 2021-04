Nach Apple und Samsung: Huawei streicht das Netzteil

Huawei ist der nächste Hersteller auf der Liste, der das Netzteil bei den ersten Modellen gestrichen hat. Apple machte den Anfang, dann folgte Samsung und Xiaomi verzichtet zumindest in China darauf. Nun scheint Huawei zu folgen.

Huawei geht es etwas anders an

Die Sache ist aber noch nicht ganz so eindeutig, wie bei der Konkurrenz. Im Moment ist es nämlich so, dass nur die Modelle in China, die lokal verkauft werden, teilweise ohne ein Netzteil kommen. Dafür hat Huawei hier den Preis gesenkt. Und man scheint die Wahl zu haben und kann auch ein Gerät mit Netzteil kaufen.

Es handelt sich hier um aktuelle Modelle wie das Huawei Mate 40 Pro und das Huawei Mate X2, daher wird es interessant zu sehen, wie es Huawei beim P50 macht, welches bald kommt und dann sicher auch in Deutschland erscheint.

Das Netzteil dürfte verschwinden

Früher oder später werden aber sicher alle großen Hersteller das Netzteil bei den Smartphones streichen, denn man kann mit der Umwelt argumentieren, aber auch ein paar Euro sparen. Wobei Huawei immerhin so fair ist und den Preis bei den Modellen ohne Netzteil etwas gesenkt hat. Trotzdem dürfte man dabei sparen.

Ich persönlich finde das gut, hoffe aber, dass es nicht dabei bleibt und Apple, Samsung und Co. nicht nur dort ansetzen, wo das Wort „Umwelt“ direkt auch mit dem Bonus „mehr Gewinn“ verknüpft ist. Es gibt zu viel Technikschrott da draußen.

