Apple spielt mit dem Feuer in der EU

Apple hat sich wohl vorgenommen, dass man die neuen Regelungen in der EU so weit wie möglich ausreizt und neue Vorgaben so schlecht wie möglich umsetzt. Die Vorgaben hält man zwar ein, aber der Umgang mit den Entwicklern leidet seit dem.

So entschied sich Apple auf einmal dazu, dass sie den Account von Epic sperren, als diese einen Epic Games Store für iOS ankündigten. Warum jetzt? Warum nicht vor vielen Jahren, als es die Debatte rund um Fortnite gab? Damals hätte das jeder verstanden, es gab auch einen Rechtsstreit, jetzt wirkte das doch sehr seltsam.

Das sah auch die EU so und machte Apple eine klare Ansage. Nur wenige Tage später wurde der Account von Epic wieder aktiviert und wir bekommen Fortnite.

Apple spielt jetzt mit Spotify

Auch an anderer Stelle spielt Apple jetzt mit dem Feuer, denn die EU verhängte eine Milliardenstrafe für Apple, weil sie Dienste wie Spotify benachteiligen. Es muss in einer iOS-App erlaubt sein, dass man auf andere Bezahlmethoden hinweist. Nach der Strafe der EU kündigte Spotify direkt an, dass man das in der App umsetzt.

Am 5. März wurde auch direkt ein Update für die Spotify-App bei Apple eingereicht und dort ist ein Hinweis für Alternativen zum Bezahlsystem von Apple zu finden.

Und Apple? Die ignorieren Spotify seit dem. Normalerweise werden Updates der App nach spätestens einem Tag genehmigt, jetzt wartet man schon 10 Tage auf diesen Schritt und meldet sich nicht. Spotify hat daher sogar die EU kontaktiert.

Apple hält sich nicht an die Ansage der EU, man ignoriert, dass Updates in nur 24 Stunden bearbeitet werden und Spotify wirft Apple vor, dass sie das absichtlich machen. Man muss nicht Sherlock Holmes sein, um dahinter eine Absicht zu sehen.

Man kann von den Vorgaben der EU halten, was man möchte, ich finde auch nicht alles optimal umgesetzt, aber das Verhalten von Apple ist nicht okay. In Ländern wie China passt man sich doch auch den lokalen Regeln an, wieso nicht auch in der EU?

