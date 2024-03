Spotify ändert Plan für „das neue Spotify“

Spotify wollte eigentlich ein „neues Spotify“ in Europa anbieten, bei dem man auch endlich wieder in der App für ein Abo bezahlen und dieses verwalten kann. Doch Apple hat die Regeln des Digital Markets Act in der EU so schlecht umgesetzt, dass dieser Schritt derzeit keine Option ist, bei Spotify ändert man also daher den Plan.

Die EU verhängte diese Woche eine Milliardenstrafe gegen Apple, um ein Zeichen gegen eine illegale Vorgehensweise zu setzen: Es ist nicht okay, dass Entwickler in ihren Apps für iOS nicht auch für andere Bezahlmethoden werben. Spotify war das Beispiel der EU und daher wird Spotify auch genau das in einem ersten Schritt tun:

Spotify möchte die Nutzer also zunächst informieren, dass sie ihr Abo außerhalb der App abschließen und dort bezahlen können. Es wird ein Update für die iOS-App geben, welches Apple sicher genehmigen wird, falls man nicht noch eine Strafe der EU riskieren möchte. Falls das durchgeht, werden später weitere Entwickler folgen.

Warum wird Spotify keine In-App-Käufe anbieten? Apple verlangt 50 Cent pro Download nach 1 Million Downloads bei Apps, die nicht über den App Store von Apple heruntergeladen werden. Und diese Zahl dürfte Spotify knacken. Ich gehe aber davon aus, dass die EU diese Regelung langfristig noch einkassieren wird.

Spotify hat die neue Version der App, die ganz klar und mit eigenen Worten auf die Abos außerhalb der App hinweist, bei Apple eingereicht. Gut möglich, dass wir das „neue Spotify“, wie man es bezeichnet hat, auch noch sehen werden. Ich vermute aber, dass Spotify erst abwartet, ob die EU die Änderungen von Apple akzeptiert.

