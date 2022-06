Apple stellt iOS 16 mit neuem Lockscreen vor

Apple hat heute wie erwartet iOS 16 im Rahmen der WWDC 2022 vorgestellt. Das große Highlight des Updates ist in diesem Jahr ein neuer Lockscreen. Hier kann man Farbe und Schriftart der Uhrzeit ändern und es gibt neue und kleine Widgets.

Entwickler können eigene Widgets für den Lockscreen entwickeln, Apple hat dafür ein eigenes SDK entwickelt. Erinnert stark an die Komplikationen der Apple Watch. Außerdem gibt es in iOS 16 viele neue Optionen für animierte Hintergrundbilder.

Ebenfalls neu beim Lockscreen: Benachrichtigungen können interaktiv gestaltet werden und zum Beispiel das Ergebnis bei einem Spiel anzeigen. Apple hat diese Benachrichtigungen jetzt zusätzlich nach unten gepackt, damit man sie erreicht.

Bei iMessage gibt es ebenfalls zwei Neuerungen: Man kann Nachrichten editieren und auch komplett zurückziehen, wenn diese noch nicht gelesen wurden. Die Edit-Funktion finde ich sehr praktisch, sowas habe ich mir schon oft in iOS gewünscht.

Beim Apple Wallet und Pay wird es auch kleine Neuerungen geben, die werden uns aber vorerst nicht betreffen. Nur eine Sache ist spannend: Digitale Schlüssel kann man in Zukunft auch plattformübergreifend und über WhatsApp und Co. teilen.

Weitere Neuerungen: Es gibt eine neue Home-App (u.a. für Matter bereit), CarPlay passt sich an alle Displays im Auto an und kann Dinge im Auto steuern (Klima z. B.), personalisiertes 3D Audio und mehr. Wir gehen die Tage auf wichtige Details ein.

Die erste Beta von iOS 16 wird wie immer direkt nach der Keynote für Entwickler online gehen, die öffentliche Beta folgt dann erst im Juli. Ein Datum für iOS 16 hat Apple noch nicht genannt, wir rechnen aber Mitte September mit dem Update. In diesem Jahr fliegen übrigens das iPhone 6s (Plus) und iPhone 7 (Plus) raus.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Apple.

