Apple plant Studio Display mit Mini-LEDs für Q1 2023

Das Studio Display von Apple ist teuer, selbst für Apple. Man zahlt gerne ein paar Euro mehr, aber da Apple weiterhin ein normales LCD-Panel verbaut und Extras wie 120 Hz fehlen, gab es auch Kritik. Doch Apple möchte 2023 direkt nachbessern.

Apple Display mit Mini-LEDs im ersten Quartal

Es stand schon früher im Raum, dass wir eine Version mit Mini-LEDs sehen werden und laut Ross Young, einer der besten Quellen für Displays, soll diese in Q1 2023 auf den Markt kommen. Wir haben noch kein Datum, aber ich tippe eher auf März.

Da das normale Studio Display allerdings schon bei 1.749 Euro startet und mit dem höhenverstellbaren Stand und matten Glas bei fast 2.500 Euro liegt, gehe ich in diesem Fall von über 3.000 Euro aus. Apple dürfte immerhin bei 5K bleiben und das ist mit Mini-LEDs sicher nicht günstig im Einkauf, das gibt man an Kunden weiter.

Am Anfang stand mal 2022 für diese bessere Version des Studio Displays im Raum, aber die Produktion ist momentan nicht so einfach und andere Produkte haben eine höhere Priorität für Apple. Ich warte eigentlich auf genau so ein Display, da ich ein Fan von Mini-LEDs bin. Schauen wir aber mal, wie der Preis am Ende aussieht.

