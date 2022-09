Samsung zeigt ersten OLED-Monitor

Meisterwerk neu aufgelegt: The Last of Us Part 1 im Test

The Last of Us gehört zu den bestbewerteten Spielen der letzten Jahre und hat mit der PlayStation 4 auch schon eine Remastered-Version bekommen, damit man das Spiel vor Teil 2 erneut spielen konnte. Jetzt gibt es aber noch ein richtiges…31. August 2022 JETZT LESEN →