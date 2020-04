Apple TV+ aktuell mit kostenlosen Inhalten

Apple bietet über Ostern und für eine kurze und limitierte Zeit einige Shows von Apple TV+ kostenlos an. In den USA ging es bereits am Donnerstag los und laut Variety sollen am Wochenende weitere Länder folgen. Es sind wohl alle Länder dabei, in denen der Dienst (sprich Apple TV+) offiziell verfügbar ist.

Um die kostenlosen Shows zu sehen, benötigt man kein Probe-Abo oder sowas in der Art, sondern lediglich ein Gerät mit der Apple TV-App und eine Apple ID. Dann sind anscheinend die folgenden Serien kostenlos: Dickinson, Ghostwriter, Servant, Helpsters For All Mankind, Snoopy in Space und The Elephant Queen.

Da ich das kostenlose Jahresabo von Apple TV+ nutze, kann ich das selbst nicht überprüfen und schauen, ob das Angebot schon online ist. Schaut aber einfach mal in der TV-App. Es ist unklar, wie lange das Angebot gilt, aber falls ihr eine der Serien schauen wollt, dann lasst euch lieber nicht zu viel Zeit.

