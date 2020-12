Neuer Apple TV mit Fokus auf Gaming

Apple hat einen neuen Apple TV für 2021 geplant, der wohl schon für 2020 geplant war. Diese Woche hat Mark Gurman in einem Newsletter für Bloomberg verraten, dass wir einen neuen Prozessor und eine neue Fernbedienung bekommen werden.

So weit, so gut und überfällig. Doch warum sollte man sich 2021 noch einen Apple TV kaufen? Immerhin gibt es Apple TV+ für fast alle Plattformen und die anderen Sticks und Boxen bieten das gleiche wie der Apple TV. Ich finde zwar, dass tvOS weiterhin die beste TV-Plattform ist, aber reicht das 2021 wirklich noch aus?

Apple TV benötigt einen neuen Fokus

Gurman merkt auch an, dass der Fokus kommendes Jahr auf Gaming liegen soll. Es ist aber unklar, was das genau bedeutet, denn Apple Arcade gibt es schon jetzt für den Apple TV und Streaming-Apps von Microsoft oder Google lässt Apple nicht im App Store zu. Was ist also dieser Fokus auf Gaming, den Apple da anstrebt?

Ich bin weiterhin ein großer Apple TV-Fan und finde, dass die Box die beste Lösung ist, die man sich für einen TV holen kann. Allerdings hat die Konkurrenz aufgeholt und ist nicht „schlecht“. Selbst Smart TVs sind irgendwie ganz passabel geworden.

Falls Apple möchte, dass der Apple TV in Zukunft relevant bleibt, dann muss man den Fokus ändern. Eine Streamingbox für Netflix und Co. will 2021 sicher keiner mehr für 200 Euro kaufen. Allerdings rückt das Streaming von Spielen in den Fokus und das wäre eine gute Chance für Apple – mal schauen, ob man diese nutzt.

