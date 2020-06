Apple tvOS 14 mit 4K-Support bei YouTube und mehr

Apple präsentierte gestern zahlreiche Software-Updates und auch der Apple TV mit tvOS war natürlich mit von der Partie. Das Update für tvOS 14 fällt etwas kleiner aus, bringt aber dennoch ein paar interessante Neuerungen mit.

YouTube endlich mit 4K-Videos

Der Apple TV bekommt im Herbst zum Beispiel neue HomeKit-Funktionen, es gibt Audio Sharing für die AirPods, mehr Optionen für Multi-User-Accounts, Bild-im-Bild-Support und mein persönliches Highlight: YouTube in 4K.

Als jemand, der viele YouTube-Videos auf dem Apple TV schaut, ist das für mich ein großer Schritt und es war einer meiner wenigen Kritikpunkte beim Apple TV, den man im Herbst endlich beseitigen wird. Außerdem werden nun der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und Xbox Adaptive Controller unterstützt.

Worauf ich noch gehofft hätte: Support für die Controller von der Nintendo Switch, denn die PlayStation und Xbox sind damit nun abgedeckt. Aber warten wir mal ab, was da beim Apple TV in diesem Jahr noch kommt. Es soll ein neuer Apple TV in Planung sein, wir werden also sicher noch einiges darüber hören.

