Apple tvOS 16.3.3 behebt die Verbindungsprobleme mit der Siri-Fernbedienung

Apple TV ist seit seiner ersten Vorstellung im Jahre 2006 fester Bestand in vielen Haushalten und fungiert als Schaltzentrale für Medieninhalte und Streamingdienste wie zum Beispiel Netflix, Apple TV+ und Disney+.

Das amerikanische Unternehmen Apple hat den Fokus auf das Gerät in den letzten Jahren immer mehr erweitert und die Modellreihe technisch angepasst – zuletzt Mitte Oktober 2022 mit der dritten Generation der Apple TV 4K.

Nach Veröffentlichung berichteten aber mehrere Nutzer von Verbindungsproblemen mit der neuen Siri-Fernbedienung, die fortan statt eines Lightning-Anschlusses nun auf einen USB-C-Anschluss zum Aufladen setzt.

Während frühere Software-Aktualisierungen für das Apple TV-Betriebssystem tvOS keine Besserung brachten, hat sich Apple das Problem erneut zur Aufgabe gemacht und will mit tvOS 16.3.3 das Problem endgültig aus der Welt schaffen.

In den Release Notes wird die Fehlerbehebung ausdrücklich erwähnt:

What’s new in tvOS 16.3.3

This update fixes an issue where the Siri Remote can become unresponsive on Apple TV 4K (3rd generation).