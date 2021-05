Apple verteilt Sicherheitsupdate für das iPhone, iPad und die Watch

Apple hat am gestrigen Abend ein Update für das iPhone, das iPad, die Apple Watch und Macs bereitgestellt, welches Mal wieder eine Sicherheitslücke schließt. Es handelt sich also um iOS 14.5.1, iPadOS 14.5.1 und watchOS 7.4.1. Und für die Mac-Nutzer steht ab sofort macOS 11.3.1 zum Download zur Verfügung.

Die Updates wurden gestern veröffentlicht und auf der Webseite für Sicherheit hat sich Apple auch schon dazu geäußert. Es handelt sich um eine WebKit-Lücke und wie so oft gilt: Lieber nicht zu lange warten und die Updates direkt installieren.

-->

Das waren jetzt wirklich einige Sicherheitsupdates in den letzten Wochen. Daher ist es schade, dass der Hinweis für „eigene“ Sicherheitsupdates bei iOS 14.5 (damit wäre nicht jedes Mal ein komplettes Systemupdate nötig) nicht eingetroffen ist. Doch mal schauen, vielleicht hat Apple das nur verschoben und mit iOS 15 geplant.

Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.