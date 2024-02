Apple Vision: Aktueller Stand und die Zukunft

Ming-Chi Kuo ist ein Analyst mit sehr guten Quellen bei Zulieferern von Apple und er hat jetzt ein bisschen über die Apple Vision Pro geplaudert. Der Hype scheint in den USA vorbei zu sein und die Nachfrage geht derzeit doch recht stark zurück.

Apple scheint zwar bis zu 250.000 Einheiten für 2024 in den USA einzuplanen, (50.000 mehr als geplant), aber man muss das Momentum jetzt halten. Ein Weg wäre ein globaler Start, der noch vor der WWDC 2024 im Juni stattfinden könnte.

Das Unternehmen scheint das jetzt zu priorisieren und rechnet mit bis zu 800.000 statt 700.000 Einheiten der Apple Vision Pro in diesem Jahr. Eine Nische, aber mit Blick auf den Preis eine lukrative Nische. Und was ist mit den „vielen“ Rückgaben?

Da berichtet die Quelle, dass die Quote bei den üblichen 1 Prozent bei Apple liegt, das sei also gar nicht so ungewöhnlich. Und was ist mit einem Nachfolger oder der günstigeren Version? Möglich, aber die finalen Arbeiten haben nicht begonnen.

Apple Vision Pro 2 nicht vor Ende 2025

Apple wird intern sicher Projekte haben, doch bei Zulieferern deutet sich das nicht vor Ende 2025, vielleicht sogar erst Anfang 2026 an. Die Zahl der Early Adopter ist also minimal höher, als erwartet, aber das kann auch am medialen Interesse der VR-Brille gelegen haben. Selbst in Deutschland wurde diese jetzt häufiger importiert.

Entscheidend sind drei Punkte für die Zukunft: Apps (das Angebot ist derzeit doch überschaubar), Preis (das wird sehr schwierig) und Komfort (da lernt Apple noch vom Kundenfeedback, welches aber wohl nicht vor 2027 umgesetzt werden kann).

