Apple Vision Pro: Mögliches Datum macht die Runde

Noch ist es ruhig bei Apple, aber man kann davon ausgehen, dass die Marke nach der ersten Woche des Jahres sehr aktiv sein wird, denn das erste Highlight, und vielleicht auch das wichtigste Produkt für das aktuelle Jahr, steht schon bald an.

Apple Vision Pro kommt noch im Januar

Wir haben bereits Ende letzten Jahres gehört, dass es entweder Ende Januar oder Anfang Februar losgeht und diese Woche machte der 26. Januar als Marktstart die Runde. Das hat jetzt auch Mark Gurman gehört, wie er heute bei X verraten hat.

Falls das stimmt, dann wird die Brille wohl in etwas mehr als drei Wochen in den USA auf den Markt kommen. Mal schauen, ob Apple dem Launch ein Event oder einfach nur eine Pressemitteilung spendiert. Ich hätte auf ein Event getippt, das deutet sich jedoch nicht an und vielleicht informiert man nur ausgewählte Medien.

Mal schauen, ob Apple dann auch weitere Details zum globalen Launch nennt, denn Apple Vision Pro soll Ende 2024 in weiteren Ländern an den Start gehen. Auch bei uns in Deutschland? Die VR-Brille kommt sicher zu uns, aber vielleicht erst 2025.

