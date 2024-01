Apple Vision Pro: Verkaufszahlen sind da, ist die Brille ein Erfolg?

Heute gehen die ersten Reviews zur Apple Vision Pro in den USA online und ich bin schon sehr gespannt auf die ersten Eindrücke aus dem Alltag. Am Freitag startet dann der Verkauf, der Vorverkauf läuft allerdings schon seit über einer Woche.

Doch wie kommt die neue Brille von Apple bei den Kunden an? Laut MacRumors blickt Apple auf ca. 200.000 verkaufte Einheiten in den ersten Tagen. Das ist mehr, als bisher im Raum stand, denn da war gerne von 60.000 bis 80.000 die Rede.

Sollte das stimmen, dann wäre das ein Umsatz von 700 Millionen Dollar, war für ein VR-Headset durchaus gut ist. Apple wird sicher auch noch den ein oder anderen Euro mit Zubehör verdient haben, die Gewinnspanne ist aber noch nicht bekannt.

Apple Vision Pro direkt ein Erfolg?

Ist das jetzt ein Erfolg? Mit Blick auf den Preis, ja. Aber 200.000 wäre für Apple eine sehr kleine Zielgruppe und da wundert es nicht, dass viele Entwickler noch einen Bogen um die Apple Vision Pro machen und ihre App nicht dafür anpassen wollen.

Spannend wird, ob die Produktion hochläuft, wie der globale Marktstart aussieht und ob die Nachfrage so hoch bleibt und Apple alle Einheiten direkt verkauft. In den USA gibt es immerhin sehr viele „Scalper“, die sich eine Einheit gekauft und diese direkt bei eBay und Co. eingestellt haben (der Export scheint sehr beliebt zu sein).

Apple plant wohl „homeOS“ für Smart Home Apple könnte ein eigenes OS für Smart Home-Produkte planen, welches sich dann „homeOS“ nennt und im Code der Beta von tvOS 17.4 entdeckt wurde. Details gibt es keine, aber wir […]30. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->