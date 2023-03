Apple VR-Headset: Erste Bauteile aufgetaucht und Bedenken des Teams

In ein paar Wochen werden wir vermutlich das erste VR-Headset von Apple sehen und derzeit steht im Raum, dass das Reality Pro im Rahmen der WWDC 2023 im Juni gezeigt wird. Marktstart ist dann allerdings erst im zweiten Halbjahr geplant.

Diese Woche sind zwei Bilder veröffentlicht worden, die mutmaßliche Bauteile des VR-Headsets zeigen sollen. Allerdings handelt es sich um interne Komponenten, die, selbst wenn sie kein Fake sind, keinen guten Eindruck vom VR-Headset liefern.

Interne Kritik an VR-Strategie von Apple

Intern gab es allerdings große Bedenken, wenn man einem Beitrag der Financial Times glaubt. Das Entwicklungs- und Designteam ist wohl skeptisch und wollte das VR-Headset hinauszögern, doch es gab Druck von Tim Cook und Jeff Williams.

Der CEO und COO haben sich für einen frühen Launch entschieden, was auch dazu führend wird, dass das erste Headset extrem teuer und limitiert ist. Es gab wohl „großen Druck“ von oben, damit die erste Version endlich auf den Markt kommt.

Seit der Apple Watch gab es kein ganz neues Produkt mehr bei Apple und der Einbruch des iPhones hat sich bereits angedeutet. Klingt so, als ob Tim Cook jetzt unbedingt ein neues Vorzeigeprodukt benötigt, auch wenn es nicht lukrativ ist.

Eine untypische Strategie für Apple

Das passt eigentlich nicht zur Strategie von Apple, aber es ist vielleicht auch nicht optimal, wenn das Designteam an den COO berichtet. Und mit Tim Cook steht der ehemalige COO von Apple an der Spitze. Da leiten zwei Personen die Entwicklung, deren Fokus auf dem operativen Geschäft liegt (daher der Push mit der Werbung).

Ich bin gespannt, was uns Apple zeigen wird und bin mir auch sicher, dass es einige spannende Funktionen beim Reality Pro (falls es so heißt) gibt. Doch der Preis von ca. 3.000 Dollar ohne Steuern stimmt mich skeptisch. Ja, Apple ist sehr teuer, aber ein VR-Headset ist eben noch lange kein Smartphone in den Köpfen der Menschen.

Und selbst da wollen viele keine 1.000+ Euro mehr zahlen.

Bei mir kommt seit einigen Wochen das PlayStation VR2-Headset für Gaming zum Einsatz und ich bin nach 1-2 Stunden immer wieder froh, wenn ich „zurück“ in der Realität bin. Vielleicht sehe ich es noch nicht, aber aktuell klingt eine Investition von 3.500 bis 4.000 Euro für so ein VR-Headset irgendwie doch noch sehr abwegig.

Das wird eine wirklich sehr spannende Präsentation im Juni.

PlayStation VR2 im Test: Eine Wette auf die Zukunft Ich konnte mir das neue VR-Headset für die PlayStation 5 in den letzten Tagen sehr genau anschauen, denn es wurde mir zusammen mit Horizon Call of the Mountain von Sony […]8. März 2023 JETZT LESEN →

-->