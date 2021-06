Apple Wallet: Das iPhone und die Watch werden zum digitalen Ausweis

Die Haustür abschließen, das Auto starten, das Hotelzimmer zahlen, die Tür im Hotel öffnen und sich vor Ort ausweisen, das alles soll bald mit dem Apple Wallet möglich sein. Apple will das Wallet mit iOS 15 und watchOS 8 mächtig aufbohren.

Das digitale Wallet wird mächtiger

In ausgewählten Bundesstaaten soll man dann den Führerschein, der in den USA auch als Ausweisdokument dient, zum Wallet hinzufügen können. Das sei genauso sicher wie bei Kreditkarten, die Daten werden auch nicht in die Cloud geladen.

Mithilfe des Apple Wallet, NFC und UWB wird man auch die Haustür öffnen, das Auto starten und in einem Hotel, Gym oder im Geschäft einchecken können. Das geht natürlich nur, wenn man ein Partner von Apple ist. Bisher wurden nur Hyatt (Hotel) und BMW (Auto) genannt, aber Apple arbeitet auch mit der TSA.

Was für manche wie ein digitaler Albtraum klingt, ist für andere die digitale Zukunft. Die Geldbörse mit dem Bargeld und den ganzen Karten wird überflüssig und die Daten landen bald in einem digitalen Wallet auf dem Smartphone und der Uhr.

Vorerst nicht für Deutschland

Für mich ist das ehrlich gesagt eine Wunschvorstellung, denn schon jetzt habe ich nur noch sehr selten meine Bankkarten dabei. Und wer kein Apple Pay unterstützt, der macht mit mir auch keinen Umsatz mehr. Nun hätte ich auch gerne die Karten für das Gym oder den Führerschein immer am Handgelenk (Apple Watch).

Mal schauen, wie schnell das adaptiert wird und wie sich das nun entwickelt. Die Pandemie hat ja durchaus dafür gesorgt, dass einige Behörden auch bei uns ein bisschen digitaler denken. Allerdings habe ich keine große Hoffnung, dass wir die Neuerungen von iOS 15 in absehbarer Zeit in Deutschland sehen werden.

