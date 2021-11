Apple Watch: Watchfaces von Drittanbietern weiterhin keine Option

Jedes Jahr zur WWDC gibt es bei mir so eine kleine Hoffnung, dass wir endlich Watchfaces von Drittanbietern für watchOS sehen werden. Es wäre eine große Einnahmequelle für Apple, doch die lässt man bei der Apple Watch bisher aus.

Zum Marktstart der Apple Watch Series 7 haben sich Alan Dye und Stan Ng einem Interview mit Cnet gestellt und dort wollte man wissen, warum Apple diese lukrative Möglichkeit auslässt und warum man weiterhin nur eigene Watchfaces entwickelt.

Die Antwort ist typisch Apple und geht der Frage aus dem Weg. Man glaubt, dass die „Balance“ derzeit richtig sei und außerdem gibt es da noch die Komplikationen, mit denen man ein Watchface von Apple (jedoch nicht alle) personalisieren kann.

As critical as the hardware is at playing the role distinguishing Apple Watch as Apple Watch, we think the watch faces play a pretty big role there as well, which is why we’ve been so careful over the years, despite the fact that there’s wide variety, to have a lot of consistent design elements. If you look closely, the watch hands are always drawn exactly the same way, despite the fact that they show up in different colors. We think we struck a really good balance. The watch faces themselves, they provide a canvas for third parties for sure, and a template that they can [use to] create multiple complications and turn a watch face into their watch face, and that becomes the interface in some ways for their application.