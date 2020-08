Apple Watch Series 6 und neue iPads wohl bei EEC entdeckt

Die EEC (Eurasian Economic Commission) bleibt eine gute Quelle für kommende Geräte von Apple. Aktuell wurden dort acht neue Modelle der Apple Watch und sieben neue iPads entdeckt. Details zur Ausstattung liefert die EEC aber nie.

Es dürfte aber klar sein, dass Apple bereits die Apple Watch Series 6 bei der EEC registriert hat und wer weiß, die neuen iPhones kommen zwar ein bisschen später auf den Markt, vielleicht kommt die neue Apple Watch aber pünktlich.

Apple: Neues iPad und iPad Air?

Bei den neuen iPad-Modellen müssen wir schon ein bisschen mehr spekulieren, aber ich gehe einfach mal von einem neuen iPad 2020 und einem neuen iPad Air aus. Die EEC deutet anhand der Bezeichnungen zwei iPads von Apple an.

Normalerweise wäre das so langsam der Zeitraum, in dem wir über ein mögliches Special Event von Apple im September spekulieren würden, aber da gibt es derzeit noch keine Hinweise. 2020 ist alles anders, als in den Jahren davor. Was aber sicher scheint: Es wird bald neue iPads und eine neue Apple Watch geben.

Video: Apple iPhone 12 Pro und 120 Hz

