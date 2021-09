Apple Watch Series 8 soll Sensor für Körpertemperatur bekommen

Morgen wird die Apple Watch Series 7 vorgestellt, deren Fokus allerdings komplett auf dem neuen Display und Design liegt. Dazu gibt es wohl noch einen neuen Chip und Watchfaces und schon ist das Upgrade für die Apple Watch 2021 fertig.

Neue Health-Funktionen sollen erst wieder ab 2022 geplant sein, das haben wir nun schon häufiger gehört. Und eine Sache wird hier vor allem für die Apple Watch Series 8 immer wieder genannt: Ein neuer Sensor für die Körpertemperatur.

Auch der sehr zuverlässige Ming-Chi Kuo behauptet das mittlerweile, allerdings hat auch er noch keine Ahnung, was Apple genau damit plant. Und er schließt sich der Meinung von Mark Gurman bei den AirPods an, die sollen in ein paar Jahren (laut Kuo in den kommenden zwei Jahren) auch Health-Funktionen bekommen.

