Apple Watch Ultra: Kommt 2024 eine neue Highend-Version?

Apple könnte 2024 eine neue Displaytechnologie bei der Apple Watch einführen: Micro-LEDs. Diese Technologie gilt als perfekte Kombination aus LCD und OLED. Es gibt keinen Burn-in, sehr helle Panels und dennoch die Schwarzwerte von OLED.

Angeblich ist ein Display mit 2,1 Zoll in Planung, was bedeutet, dass sich diese Version über der Apple Watch Ultra (bei der Größe) einordnet. Diese kommt auf 1,92 Zoll. Wobei der Rand sehr dick ist, da würden also sicher auch 2,1 Zoll passen.

Gut möglich, dass wir also 2024 eine neue Apple Watch Ultra mit einem neuen Display sehen werden, das aktuelle Design wird man 2023 sicher erneut nutzen. Doch wäre so ein Micro-LED-Panel ein Vorteil? Immerhin kann die Apple Watch Ultra sehr hell werden. Und OLED ist (aktuell) deutlich günstiger als Micro-LEDs.

Es ist noch sehr früh für solche Gerüchte, aber Micro-LEDs kommen, das ist sicher und vor allem Samsung Display sieht darin eine große Zukunft. Eine Apple Watch Ultra wäre jedenfalls ein gutes Produkt, um so eine neue Technologie einzuführen.

