Apple Watch wird wohl länger als geplant bei OLED-Displays bleiben

Apple möchte der Apple Watch Ultra angeblich ab 2026 ein größeres Display und eine neue Technologie spendieren. Aktuell stehen über 2 Zoll und der Schritt zu Micro-LEDs im Raum. Das mit der neuen Technologie könnte schwierig werden.

Mittlerweile sei es nicht mehr sicher, ob der Schritt zu Micro-LEDs überhaupt vor 2027 klappt, so The Elec. Das würde bedeuten, dass Apple noch einige Jahre an OLED-Displays bei der Apple Watch festhalten muss und sich der Schritt verzögert.

Das ursprüngliche Ziel lautete übrigens mal 2024, also in diesem Jahr mit der Apple Watch Ultra 3, aber es wurde immer wieder verschoben. Für uns als Nutzer dürfte das aber keinen großen Einfluss haben, die OLED-Panels sind gut genug, hier geht es vermutlich eher um Unabhängigkeit bei Apple und weniger um ein besseres Display.

Langfristig möchte Apple aber weitere Produkte umstellen, mehrere Quellen haben immer wieder behauptet, dass Apple seit Jahren an „eigenen“ Displays arbeitet. Das heißt, dass man diese selbst entwickelt, die Produktion übernimmt man nicht.

