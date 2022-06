Apple WWDC 2022: So verfolgt ihr die Keynote live

Heute startet die WWDC 2022 und Apple hat wie jedes Jahr eine Keynote für das Event geplant. Diese startet um 19 Uhr deutscher Zeit und wird natürlich wieder live übertragen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr die Keynote verfolgen könnt.

Option a) wäre die Webseite von Apple, wo der Livestream kurz vorher startet, dann gibt es noch b) den Apple TV, sucht dort nach der App von Apple und c) werden wohl die meisten von euch nutzen, denn das ist der bekannte YouTube-Stream:

Und wie immer der Hinweis: Die Webseite von Apple ist oft ein paar Sekunden vor dem Stream bei YouTube, was man dann auch bei Twitter und Co. sieht, wenn die ein oder andere Person schon etwas teil, was die andere Person später sieht.

Was werden wir sehen? Neben iOS 16, watchOS 9 und Co. wäre auch Hardware auf der Keynote möglich, allerdings ist nur mit neuen Macs (wie einem neuen MacBook Air) zu rechnen. Wir werden natürlich über die Ankündigungen im Blog berichten.

