Weniger Features bei iOS 17: Apple legt wohl keinen Fokus auf Updates

Rechnet in diesem Jahr mit eher kleinen Updates bei iOS17, iPadOS 17, watchOS 10 und Co., denn laut Mark Gurman hat Apple den Fokus jetzt voll auf xrOS gelegt, das OS für das erste VR-Headset, welches sich wohl Reality One nennen wird.

Es ist nicht unüblich, dass man Entwickler vor einem großen Launch abzieht und schaut, dass das neue Produkt einwandfrei läuft. Apple hat laut Mark Gurman jetzt sogar nochmal ein paar Features bei iOS 17 gestrichen, die mal geplant waren.

Man spürt auch, dass die Luft bei den mobilen Betriebssystemen so langsam raus ist. Da wird selbst ein simpler Sperrbildschirm mal eben als großes Highlight von iOS 16 vermarktet. Stört mich aber nicht, Hauptsache die Updates laufen stabil.

Video: Aktuelle Apple-Gerüchte im Überblick

