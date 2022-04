Aqualad: Neue DC-Serie für HBO geplant

WarnerMedia plant laut Variety eine neue Serie aus dem DC-Universum für HBO, sie soll exklusiv für HBO Max geplant werden. Der Streamingdienst ist noch nicht in Deutschland verfügbar, die neue Serie könnte dann also bei Sky zu sehen sein.

Was ist geplant? Angeblich hat man sich „Aqualad“ ausgesucht, die Serie soll auf der Novelle „You Brought Me the Ocean“ von 2020 aufbauen. Einige von euch sind vielleicht schon mit Aqualad vertraut, er tauchte bereits in der Serie „Titans“ auf.

Disney hat den Erfolg der Marvel-Filme jedenfalls sehr schnell und erfolgreich für Disney+ umgesetzt, das wird man auch bei WarnerMedia bemerkt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch viel mehr DC-Serien für HBO geplant werden.

