Aral und PAYBACK: Zukünftig Punkte sammeln beim Stromladen möglich

Seit über 15 Jahren kooperiert Aral mit PAYBACK. Nun hat das Tankstellenunternehmen seinen Vertrag mit dem Bonusprogramm langfristig verlängert. Davon sollen auch Elektroautofahrer profitieren.

Die Kunden können laut Aral weiterhin für das Tanken, Einkaufen im Shop und für Autowäschen an rund 2.400 Tankstellen in Deutschland PAYBACK-Punkte sammeln. Neu hinzu kommt kurzfristig auch die Bepunktung des E-Mobilitätsangebots von Aral.

Das bedeutet, E-Autofahrer können dann an immer mehr „Aral pulse“ Säulen Strom für die Weiterfahrt laden und über PAYBACK Punkte sammeln. Bis zum Jahresende sollen 500 Schnellladepunkte an über 120 Aral Tankstellen in Betrieb sein.

Kürzlich erst wurde PAYBACK Fuel&Go eingeführt. Das Feature ermöglicht es den Usern, bei den am PAYBACK-Programm teilnehmende Tankstellen der Marke ARAL in Deutschland, die die Funktionalität PAYBACK Fuel&Go unterstützen eine Zapfsäule über PAYBACK PAY freizuschalten, anschließend zu tanken und über die PAYBACK-APP zu bezahlen.

