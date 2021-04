Škoda Enyaq: Elektroauto steht ab Samstag bei den Händlern

Škoda präsentierte im Spätsommer den Enyaq und somit das erste Elektroauto, welches von Anfang an als Elektroauto geplant war und die MEB-Plattform nutzt.

Zum Start ins neue Jahr folgte eine sportliche Version und eine Coupé-Version soll ebenfalls noch in diesem Jahr folgen. Doch nun steht zunächst der Marktstart an und das möchte Škoda jetzt am Samstag mit den Händlern in Deutschland feiern.

Die meisten von euch werde es sich sicher schon gedacht haben: Das hängt stark von den aktuellen Regeln vor Ort ab. Škoda hält sich an die Hygieneregeln vor Ort, allerdings empfiehlt man, dass die Händler vorher telefonisch kontaktiert werden sollten. Euer Autohaus kann euch dann direkt sagen, was derzeit möglich ist.

Passend dazu soll nun auch eine große Marketingkampagne gestartet werden, wer also noch klassisches Fernsehen schaut, der wird nun sicher vermehrt Werbespots vom Škoda Enyaq sehen. Außerdem hat man Werbung in Printmedien gebucht und möchte auch in den sozialen Netzwerken großzügig mit dem Enyaq werben.

