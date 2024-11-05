Audio

ARD Audiothek: Mehrere Fehler behoben

Die ARD Audiothek für iOS hat aktuell ein neues Update auf Version 3.1.2 erhalten. Das bringt verschiedene Fehlerbehebungen mit.

Die ARD Audiothek erhält derzeit ein Update, das sich auf die Behebung verschiedener Fehler konzentriert. Zu den Verbesserungen gehört, dass gelöschte Einträge nun korrekt aus der Merkliste entfernt werden. Außerdem wurden sporadische Abstürze beim Öffnen von Livestreams aus der Übersicht heraus behoben, was zu einer stabileren Nutzung der Anwendung beiträgt.

Die Nutzer können jetzt auch ihre gemerkten Radiosender im Bereich „Meins“ ohne technische Probleme abspielen. Darüber hinaus wird weiter an der Synchronisation der Inhalte mit dem ARD-Account gearbeitet.

https://apps.apple.com/de/app/ard-audiothek/id1224607890

Das letzte Update der Android-Ausgabe der App stammt vom 5. September 2024 und brachte laut Changelog unter anderem eine verbesserte Startseite mit.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ard.audiothek&hl=de&gl=US


