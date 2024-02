ARD Audiothek: You are f*cked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe

In den letzten Jahren tauchen in der IT-Szene immer häufiger Begriffe wie Hackerangriffe, Cyberkriminalität und Ramsomware auf. Je komplexer die IT-Welt gefühlt wird, desto verwundbarer wird sie – und man bekommt langsam das Gefühl, dass sich bei solchen Angriffen nicht mehr die Frage stellt, ob sie stattfinden, sondern nur noch wann.

Dass solche Cyberangriffe aber nicht nur Unternehmen, sondern auch deutsche Landkreisverwaltungen betreffen, ist Thema einer Recherche des MDR in Form eines mehrteiligen Podcasts.

Hackerangriff legte den Landkreis Anhalt-Bitterfeld lahm

Gemeint ist nämlich der Hackerangriff, der den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ab dem 6. Juli 2021 lahm gelegt hat. Dabei gingen die Hacker recht offensiv vor und nahmen kein Blatt vor den Mund – nach dem Angriff prangte auf dem Computerbildschirm die Meldung: „Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked, do not touch anything.“

Kurz darauf wird zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik der Cyber-Katastrophenfall ausgerufen – die Verwaltung des Landkreises ist im wahrsten Sinne des Wortes lahm gelegt: Keine Sozialhilfezahlungen, keine Autokennzeichen, keine Bescheinigungen.

Der Reporter Marcel Roth hat über acht Monate lang recherchiert, wie es zu dem Angriff kommen konnte, was zu Beginn des Angriffs getan wurde und welche Lehren daraus gezogen werden können. Dabei hat er über 20 Interviews geführt – zu Wort kommen der IT-Leiter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, ein Experte der Hochschule Harz und im Landkreis eingesetzte Bundeswehrsoldaten.

Ab dem 6. Juli 2021 geht in der Landkreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld nichts mehr. Hacker haben Daten verschlüsselt und erpressen den Landkreis. “You are fucked” ist ihre erste Nachricht. Der Podcast rekonstruiert, warum der Landkreis wegen des Hackerangriffs für 210 Tage den Katastrophenfall ausruft. Was heißt es für die Menschen, wenn eine Verwaltung nicht arbeiten kann? Wieso reist eine IT-Forensik-Firma nach neun Tagen wieder ab? Wofür kommt die Bundeswehr? Warum kritisiert das BSI den Landkreis? Wer sind die Hacker? Und vor allem: Was haben Verwaltungen und Behörden aus Deutschlands erster Cyberkatastrophe gelernt?

„You are fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe“ ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify verfügbar.

Die sechsteilige Audio-Dokumentation zeigt meiner Meinung nach sehr deutlich, wie wichtig der Schutz vor Cyber-Angriffen in Zeiten der viel beschworenen Digitalisierung ist.

